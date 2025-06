Clara Galle habla de los sacrificios personales por su carrera: "Es un conflicto que tengo en mi vida"

La actriz Clara Galle se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Olimpo, la nueva serie que protagoniza y en la que interpreta a la capitana de un equipo de natación sincronizada en un centro de alto rendimiento deportivo.

Una trama en la que se abordan cuestiones como el esfuerzo y el sacrificio personal de cara a un éxito profesional. "Es un conflicto que yo tengo mucho en mi vida, cuánto quiero sacrificar, tengo 23 años y ya he vivido cosas de adulta", ha explicado la joven intérprete, confesando que "a veces digo, jolín, sacrifico no ir al cumpleaños de mi mejor amiga, pero llegas a un punto en el que dices igual este año no estoy dispuesta a esto. Hay que encontrar el equilibrio".

En la serie se muestra una competencia deportiva que, para Galle, le recuerda a cómo vivió su Bachillerato de Artes Escénicas. "Fue horrible. Era en Pamplona, donde tenías menos oportunidades, y me acuerdo que me inventaba que iba al médico cuando venía a hacer un casting", ha explicado, dado que la competencia entre los alumnos y la presión que se generaba en el aula eran muy grandes. "Me cambié de colegio pensando que yendo a Artes encajaría y fue todo lo contrario".

Además, ha recordado que su formación en gimnasia rítmica le ha servido para empatizar con su personaje no solo a nivel físico, ya que su entrenamiento y flexibilidad le han servido para llevar a cabo una interpretación mucho más adecuada, sino también en los anímico. "La sincro es muy complicada, es el deporte más complicado que he hecho nunca", ha asegurado.