Santos Solano repasa las estrategias del neuromarketing para hacer que compremos más

¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste el neuromarketing y qué técnicas utiliza para conseguir que compremos más y más? Santos Solano revela sus trucos en Cuerpos especiales porque, aunque no podemos escapar de él, la menos podemos intentar que nuestras compras sean un poquito más racionales.

El marketing ha encontrado un aliado en la ciencia para conseguir que aflojemos más fácilmente la cartera. Es en lo que consiste el neuromarketing que cobra fuerza al llegar la temporada de compras navideñas y cuyas técnicas ha explicado Santos Solano en Cuerpos especiales.

El psicólogo de cabecera del morning de Europa FM ha empezado su sección explicando en qué consiste esta ciencia, "que nace para estudiar los procesos de compra que tenemos los consumidores y se basa en utilizar técnicas como encefalografía, resonancia magnética o movimientos oculares para analizar nuestra respuesta emocional ante determinados estímulos con el fin de favorecer esos procesos".

El pilar en el que se sostiene es que, según la mayoría de estudios, el 95% de las decisiones de compra están basadas en un proceso irracional/emocional. Es después cuando utilizamos la racionalidad para convencernos de que es una buena decisión.

¿Cuáles son las formas de vender que usa el neuromarketing?

Las técnicas del neuromarketing se basan principalmente en los sentidos y pueden ser muy variadas:

Los precios acabados en 99 nos produce un pequeño placer.

nos produce un pequeño placer. Hay palabras típicas que tienen un impacto mayor: gratis, rebajas, ofertas...

La ropa desordenada en una tienda transmite que es un chollo, que tienes que buscar rápido para aprovechar ese chollo.

en una tienda transmite que es un chollo, que tienes que buscar rápido para aprovechar ese chollo. El producto caro en el supermercado se coloca a la altura de la vista del adulto , y si es un producto para niños se coloca a su altura.

, y si es un producto para niños se coloca a su altura. Al lado de la caja las ofertas para que piques

Los estímulos auditivos más usados están directamente relacionados con la música. No es igual en una tienda de velas —música relajante— que en una tienda de ropa de jóvenes —más velocidad, distintos estilos musicales...—

El olor también se usa para asociar determinados aromas a una marca.

Y también en los supermercados que juegan con la rugosidad del suelo con el objetivo de que aceleres o vayas frenando el carro, según interesa que pases más o menos rápido por una zona. ç

En las tiendas online también se usa el neuromarketing y se estudia el comportamiento del usuario para analizar qué tipo de comportamiento tiene en la web. Así, en la zona más visible, se colocan los eslóganes y los titulares que interesa destacar y en los márgenes la parte menos importante.

Los comentarios de otros consumidores también cobran mucha fuerza ya que da la sensación de que es una parte no interesada en vender, de ahí que se les den importancia para efectuar la compra.

Y, por último, las gráficas, porcentajes y estudios que se incluyen en esas webs porque, como señala Santos Solano, son la forma que tiene el usuario/comprador de justificar de manera racional su compra.

¿Y todo esto para qué? ¿Podemos escaparnos del neuromarketing?

"La clave no es acabar comprando o no comprando, la clave es saber que existe el neuromarketing, que no somos una animal tan racional como pensamos, que siempre actuamos bajo una emoción. El objetivo es hacer una compra más consciente sabiendo lo que pueda haber detrás pero no dejar de utilizarlo", señala el psicólogo.

N no podemos aislarnos de una cueva y alejarnos del mundo, tenemos que convivir con esta técnica sabiendo de su existencia y de su funcionamiento.