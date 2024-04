Santos Solano: "Sentimientos como la vergüenza tienen una función evolutiva y no los podemos prohibir"

¿El pasado te hace sentir vergüenza? ¿Te arrepientes de alguna situación del pasado? ¿Sientes culpa por algo que hiciste hace años?

Es algo normal y, más allá de que puede afectar a nuestra autoestima, este tipo de sentimientos tienen una razón de ser. "Suelen estar asociados a emociones que percibimos más desagradables, probablemente porque las hemos vivido con más intensidad y por eso se quedan ahí almacenadas. La clave es que no podemos evitarlas aunque normalmente queramos hacerlo por estar asociadas a situaciones negativas. No se puede hacer porque tienen una función adaptativa", ha explicado Santos Solano en su visita semanal a Cuerpos especiales.

"Están asociados a vergüenza para que lo recordemos, la vergüenza nos recuerda que en algún momento hicimos algo que no era socialmente bien visto, que nos hacía menos adaptativos al entorno...", ha añadido. Al final, la función es que aprendamos de esas situaciones: "El cerebro piensa para qué voy a olvidarme de esto si me puede hacer mejor en un futuro, entonces nos lo vuelve a traer. Lo que ocurre es que hay gente que lo vive con más intensidad y les ocasiona más malestar".

Lo malo de estos recuerdos es que, cuando vuelven de manera recurrente, es que pueden afectar a nuestra autoestima. "En estos casos, la interferencia de este tipo de pensamientos puede ir más allá que el simple malestar", ha apuntado nuestro psicólogo de cabecera.

¿Cómo abordar entonces estos pensamientos? "Lo primero es saber que tienen una función evolutiva y, por tanto, no los podemos prohibir. Van a aparecer. Tenemos que aprender a conectar con la vergüenza, la culpa y el arrepentimiento del pasado porque son adaptativos. Tienen una función de aprendizaje", ha seguido explicando, para luego aclarar por qué no debemos eliminar este tipo de pensamientos.

"No seríamos la persona que somos hoy en día si no hubiésemos tenido esos momentos de vergüenza, culpa y arrepentimiento del pasado. Si queremos eliminar parte de nuestra vida, estaríamos eliminando parte del presente y, por lo tanto, del futuro. Tenemos que darnos permiso para que en el futuro nos arrepintamos de cosas de hoy en día. Va a ser normal y natural así que solo tenemos que enmarcarlo desde un punto de vista adecuado", ha seguido, para luego añadir que hay que valorar también el grado de interferencia de estos sentimientos. Hay que controlar cómo nos afectan y, si no somos capaces de controlarlo, entonces habría que pedir ayuda a un profesional.

El resumen es la frase de Rafiki de El Rey León: "El pasado puede doler. Puedes o huir de él o aprender".