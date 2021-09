Sofía Álvarez, ganadora del bote de 'Pasapalabra': "Ha sido uno de los secretos mas difíciles de guardar de mi vida"

Después de 62 programas en Pasapalabra y tras 50 enfrentamientos cara a cara con su rival, Marco Antonio Marcos, la bilbaína de 55 años consiguió al fin completar el rosco final del programa.

El triunfo de Sofía Álvarez ha llegado este lunes 27 de septiembre, cuando le quedaba sólo una semana para celebrar su tercer mes en el programa. "Estoy encantada", cuenta la concursante, que pensaba que tendría que aguantar más para llevarse el premio.

"Hay muchos que lo han hecho genial y no han podido clavar las 25", reconoce Sofía, que estuvo durante años preparando su participación en el programa. Leía el diccionario por la mañana, por la noche, los fines de semana... "He hecho un proceso de preparación largo", explica.

Lo cierto es que pasaron tres semanas desde que el bote se grabó hasta que se emitió en televisión y para Sofía no ha sido fácil hacer como que no había pasado nada. "Ha sido uno de los secretos mas difíciles de guardar de mi vida", cuenta antes de bromear con lo majos que se han vuelto sus vecinos: "Ahora el peluquero no me chilla cuando voy sin cita".

El homenaje de sus compañeros del hospital donde trabaja