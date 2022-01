Tanxugueiras: "Si ganamos el Benidorm Fest vamos a hacer una foliada enorme"

Te interesa Tanxugueiras: de dónde viene el nombre de las gallegas que están arrasando antes de que comience el Benidorm Fest

Aída, Olaia y Sabela son Tanxugueiras, el trío gallego que aspira a convertirse en representante de España en Eurovisión 2022. Lo harán si Terra, su canción, consigue alzarse ganadora en el Benidorm Fest, que se celebra los días 26, 27 y 29 de enero en la ciudad alicantina.

"Nos sentimos ganadores, esto es un premio de la leche", dicen a Eva Soriano e Iggy Rubín al hablar sobre estar entre las 14 seleccionados para el Benidorm Fest, y continúan: "¿Tanxugueiras puede ganar? Sí".

Las tres gallegas acuden a la cita con optimismo, no es para menos. El trío Tanxugueiras fue elegido por los eurofans como el representante ideal para ir a Turín, sede de Eurovisión 2022.

"No sabemos si vamos a ganar o no, nosotros vamos a darlo todo y vamos a dar todo lo bueno que tiene nuestro proyecto y la tradición gallega", aseguran las tres artistas que van a por todas: "Todo el que se presenta a algo es porque quiere ganar y quien diga que no, miente".

Y si lo consiguen tienen muy claro el plan: "Si ganamos el Benidorm Fest vamos a hacer una foliada enorme".

¿Qué es foliada y qué es Tanxugueiras?

Hablan de foliada, una de las palabras gallegas que incluye en la letra de Terra y que "es todo lo contrario a lo que estás pensando". La canción dice así:

Esta noite hai foliada, esta noite hai serán

Agárdoche no terreiro, compañeiriña leal

Compañeiriña leal, compañeiriña leal

Esta noite hai foliada

"La gente se está emocionando", dicen entre risas. "Foliada es una fiesta donde va mucha gente, tocamos la pandereta, bailamos y todos contentísimos", dicen invitando a Eva y a Iggy a su plan.

¿Y qué es Tanxugueiras? Esa es la pregunta que se hacen muchos desde que descubrieron su nombre el 10 de diciembre cuando se anunciaron los 14 candidatos al Benidorm Fest.

"Cuando hicimos el grupo queríamos poner el nombre de una toponimia y, como somos de sitios distintos, tenemos un amigo que es de Ourense y nos pasó una lista con 50 nombres de fincas de su zona. No sabemos por qué, porque el nombre fácil de decir no es, pero nos gustó y nos enamoramos", cuentan sobre esta palabra que designa unas tierras de la parroquia de Fumaces, en el ayuntamiento de Riós, en la provincia de Ourense

Los favoritos de Tanxugueiras

Aída, Olaia y Sabela son claras: si fuesen jurado del Benidorm Fest, se darían los 12 puntos. ¿Y el 10 y el 8? También lo tienen claro.

"Rayden y Rigoberta Bandini, pero no decimos con qué orden", apuntan.

Ellas son muy de Rigoberta, y apoyan también a Luna Ki.