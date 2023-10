Travis Birds: "Tardé 45 minutos en escribir el mensaje para pedirle a Leiva que cantase conmigo"

Ya no es una promesa ni una artista revelación. Travis Birds se ha consolidado con la publicación de su tercer disco, Perro Deseo.

La artista madrileña lanza este proyecto tras La Venganza de los Mosquitos, un nuevo universo sonoro en el que sale de su zona de confort pero guarda toda su esencia. Tanto es así que lo que ella llama "el deseo" tiene nombre y apellidos.

Una de las canciones que mostró como adelanto se llama precisamente Cuando Satán Vino a Verme y en ella relata cómo surgió ese encuentro fortuito con alguien que había asistido de público a uno de sus shows.

"No lo vi venir hasta que estaba encima de mi, fue una noche maravillosa, vino a verme a un concierto y le intuí", dice antes de asegurar que nunca suele mirar muy directamente a la cara de los asistentes porque se distrae. "Resaca hubo después pero la canción cuenta lo que sentí en ese momento", resume.

Grillos es la canción en la que colabora con Leiva, que pasó de ser solo productor a intérprete gracias a un mensaje que Travis tardó en escribir 45 minutos. "Leiva no tiene WhatsApp", explica Nacho García. "Se lo quería decir en el estudio pero no salió ese melón, así que cuando llegué a casa se lo dije en un mensaje, y me dijo que sí", rememora para lugar confesar que estaba nerviosísima a la hora de grabar. "Es de estas personas que te hace escalar de trabajar con él, estaba histérica y no sé como lo hice, me guardo un poco de admiración por haber superado ese momento".

Bilbao, Vitoria, Valladolid, Madrid... Estas son solo las cuatro primeras paradas de una extensísima gira de salas que llevará a cabo hasta marzo del año que viene. Luego llegarán los festivales. "Voy a necesitar una garganta de repuesto para estar más tranquila", bromea.