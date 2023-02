Vicco revela qué concursante del Benidorm Fest montó más fiestas en el hotel Don Pancho

Vicco es la autora del himno festivo del Benidorm Fest 2023. Nochentera, la canción con la que quedó tercera, por detrás de Blanca Paloma y Agoney, levanta del sofá a cualquiera y de ahí que se haya convertido en la más reproducida en Spotify, con casi tres millones de escuchas.

Pero que se autora del himno del Benidorm Fest, no significa que la cantante haya sido la concursante que más fiestas montó en su habitación durante la semana que pasaron en el Hotel Don Pancho de Benidorm los 18 concursantes, con el equipo del programa y los periodistas invitados.

"Mi habitación era un encuentro con bailarines y Albert, que es el directo creativo. Un encuentro postesnsayos porque éramos los últimos, llegábamos supertarde y llegábamos para hacer el piti, contar qué queríamos cambiar... Era un encuentro de trabajo y poco de ocio, y sí, un día hicimos una minifiesta y se quejaron un poco", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín este viernes durante su visita Cuerpos especiales.

Vicco sabe que lo suyo no fue para tanto porque "había habitaciones peores, mucho peores". Y una de esas habitaciones era la de Alice Wonder, autora de Yo quisiera. "Se marcaba alguna fiesta bastante potente".

'Nochentera', un hit que convence a los famosos

Nochentera es la canción más reproducida del Benidorm Fest 2023 y un tema que es imposible no tararear. "Se me pega hasta a mí, y mira que no me mola escucharme. Es una locura. Es veneno", dice Vicco, que confiesa estar aún en shock por el éxito de la canción. "Pensaba que gustaría porque creo que es una canción fácil, divertida, que da buen rollo, pero no me esperaba esto. Todo ha sido desde la expectativa cero. Me encanta".

La canción ha convencido al público y a famosos como Iker Casillas, Cepeda y, para sorpresa de Vicco, Alberto de Miss Caffeina.

"¡Ala! Qué guay. Me encanta", ha dicho la cantante, que no le importaría colaborar con el grupo madrileño: "Soy muy de colaboraciones".

Los planes de futuro de Vicco

Vicco está ahora pensando en su futuro y tiene que tomar decisiones con los 24 temas que ya tiene compuestos.

"Hay canciones para hacer dos álbumes. Literal", ha reconocido la cantante, que no tiene más canciones porque ha parado de componer.

Son canciones pop de tres estilos distintos y de las que sacará el tracklist de su próximo disco. Hará selección y también seguirá haciendo canciones para otros artistas, como ya hizo con artistas como Edurne, Natalia Lacunza o María Escarmiento.