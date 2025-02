Villano Antillano habla de cómo rebajó su tono en 'La Reina Remix': "Lola tiene un público de otra demográfica"

Cada vez que Villano Antillano se acerca a Cuerpos especiales se garantiza que se va hablar claro. En su tercera visita, la rapera puertorriqueña ha comentado cómo intenta combinar líricas explícitas con algunas más sentimentales, aunque tiene claro que no hace "música para un publico pequeñito", sino "para adultos", como demuestra su último single XXXL.

"Veo niños en mis conciertos y no... Fuera... Letra por letra cantándolas y yo rizada", ha indicado acerca de la presencia de pequeños en sus espectáculos. "Yo pienso que todo a su tiempo. Hay etapas. Tal vez yo me salte todas de chiquita, pero, ya de adulta, yo pienso que va a haber tiempo paa todo", ha explicado acerca del deseo de muchos jóvenes de crecer demasiado deprisa, "yo soy una señora recuerda y recatada para muchas cosas".

Además, ha explicado cuál es el mensaje que lleva la inserción de un poema de la poetisa Julia de Burgos al final del clip. "Pienso que es algo de antítesis para cerrar el vídeo (...) Me representa mucho como mujer puertorriqueña y también por las condiciones en las que murió y la vida que vivió (..) Viene un momento bien importante de replantearte quien manda en tu vida, si eres tu o es la sociedad", ha explicado, añadiendo que "mucha gente lo ve [el videoclip] y piensa que es algo banal, que no tiene sustancia, y al contrario, responde directamente a todo lo que esta pasando a nivel mundial".

En cuanto a su participación en el remix de La Reina de Lola Índigo, ha recordado que ha sido "una experiencia superrica" trabajar con "dos reinas". "Todo fluyo porque somos unas profesionales las tres", ha indicado, añadiendo que"a Maríaa no la conocíaa y fue a través de Lola, que si la había conocido". Además, ha explicado cómo tuvo que adaptar el tono habitual de sus letras para esta colaboración porque "Lola tiene un público de otra demográfica y es importante aterrizar y que todo se pueda dar cohesivamente (...) Hay que saber la del pop y saber la del rap".

También ha habido tiempo de hablar del próximo tour mundial con el que va a actuar en diferentes ciudades europeas y su próximo álbum, el cual, aunque "es la industria la que decide", prevé su lanzamiento de cara "a final de año mas o menos". Además, charlando acerca de Miss Misogyny, ha recordado que durante su carrera ha sentido que ha tenido "bien pocas referentes" y que algunas de las figuras femeninas del rap no contaban con "esa energía de gallardía de decir las cosas como son y que no se cuestionase; a los hombres no se les cuestiona nada".