Xuso Jones: "Troya' Habla del amor libre y de ser quién quieras ser en la vida"

Tenemos al gran Xuso Jones en Cuerpos especiales para presentarnos su nuevo temazo Troya. Pero antes, en plenas semifinales del Benidorm Fest, queremos saber cuáles han sido sus actuaciones favoritas de la primera semifinal: "Las gallegas (Tanxugueiras) me encantan y esta mañana he visto en Twitter la actuación de Chanel y digo ¡ojo, Chanel!".

Como buen representante de Murcia, le lanzamos a Xuso varias hipótesis con otros famosos de su tierra. En un combate a vida o muerte, asegura que perdería contra Pérez-Reverte. A Beyoncé, como buen plan murciano la llevaría a comerse unos "buenos paparajotes".

El paparajote es una hoja de limón que está rebozada con un mejunje de limón que se hace allí en Murcia y va rebozado. Entonces la gente se come la hoja pero la hoja no se come, se come lo que sostiene el rebozado", ha explicado Xuso.

Una explicación que ha descolocado por completo a Eva Soriano: "Fui a Murcia de bolos y me pusieron paparajote, y me dijeron que era muy típico de ahí. Y digo 'ay, qué rico. ¿la hoja se come?' y me dijeron que también y claro, yo me la comí pensando que este profe era la peor mierda que había probado. He sido engañada"

El signficado de 'Troya'

Volviendo a su nuevo single, Xuso Jones nos explica el significado de Troya: "El mensaje es super bonito. Habla del amor libre y de ser quién quieras ser en la vida. Y que no te juzguen. Y si te juzgan, ir para adelante y ser leal contigo mismo".

Un tema que tiene toques ochenteros, un nuevo sonido para Xuxo del que se siente muy orgulloso: "En mi casa siempre se ha escuchado Hombres G, a mí Los Secretos me encantan... Aunque yo soy de todas las épocas, me gusta toda la música".