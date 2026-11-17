YSY A es sinónimo de energía y ganas de disfrutar. El trapero argentino es un no parar y Eva Soriano y Nacho García lo han comprobado de primera mano en su visita a Cuerpos especiales.

El trap de tu país lo ha traído este martes al morning de Europa FM y lo primero ha sido preguntar acerca del sentido del álbum. "Es como si llevases el asado a todo el mundo", ha dicho el músico de 28 años.

"Es llevar el gustito argentino a todos lados. Yo quiero mucho a Argentina en mis letras y sé que la gente igual se siente representada con el patriotismo y el cariño a mi país. Uno lo puede interpretar para su país, su tierra y su lugar. Es un sentimiento que se comparte", ha explicado para luego seguir hablando de asado con Eva y Nacho.

El nuevo disco de YSY A es el noveno de su carrera. "A mí me encanta. Se me hizo una especie de adicción a hacer discos, coleccionar discos. Quiero tener más discos", ha apuntado el argentino. "Termino un disco y arranco a hacer otro".

"Yo siempre digo que si fuese por mí no saldría del estudio pero hace falta inspiración"

"Yo siempre digo que si fuese por mí no saldría del estudio pero hace falta inspiración", ha seguido el rapero, que asegura que hacer música le da disciplina.

El rapero no saldría del estudio pero, sin salir, acabaría cantando Estoy aquí en el estudio, Estoy con mis amigos raperos... "Tienes que salir a buscar historias que cantar", ha continuado para luego confesar que emprende aventuras para hacer canciones: "Por la inspiración hago locuras".

"Muchas veces termino haciendo cosas en la vida simplemente para buscar una canción nueva"

"Muchas veces termino haciendo cosas en la vida simplemente para buscar una canción nueva pero lo disfruto", ha añadido el cantante, que deja las ideas en notas de audio y en apuntes en el bloc de notas del móvil que llama semillas.

Los demoledores y el 11 de noviembre

YSY A lanzó El trap de tu país el pasado 11 de noviembre, fecha en la que estrena todos sus trabajos. Tiene que ver con el aniversario del final de la competición El quinto escalón, que empezó el 11 de marzo de 2012 y despidió el 11 de noviembre de 2027. Un año después salió Antezana 247 y en 2019 sus fans, que se hacen llamar demoledores, le pidieron otro disco para el 11 de noviembre. Lo hizo y así nació la tradición.

El nombre de los seguidores de YSY A tiene que ver con la energía que desborda el cantante, que hasta ha rapeado en directo durante la entrevista, y también sus seguidores.

"Mi show es todo el show pogo", ha apuntado sobre sus conciertos, donde unos y otros salen a festejar, celebrar y compartir. "Es la primera vez que veo a un invitado que digo no podría salir con él de fiesta", ha reaccionado Eva a este no parar de energía. "Alejo acabaría matándome".

Para el argentino y para los demoledores, hay que celebrar y darlo todo. "Hay veces que estoy cantando y siento que el escenario se mueve", ha añadido después de contar que tuvo que cancelar un concierto en Ciudad de México poco después de empezar poqrue confundieron los saltos con sismos.

"El show es una terapia y si vienes a mi show y te vas sin romperte la garganta cantando, si vas con las piernas bien, sin sudar... ¿para qué viniste?", ha preguntado el cantante que también lo da todo sobre el escenario. "Me subo a disfrutar y romperlo. Sé que los que están ahílo vana apoyar en todo".