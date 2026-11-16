Rosalía y 'LUX' consiguen once nominaciones en los Grammy 2027, incluida Álbum del año
Tras arrasar en los Latin Grammy 2026, haciéndose con seis galardones, entre los que se encuentra el de mejor álbum por LUX, Rosalía también promete triunfar en los Grammy 2027, premios en los que ha sido nominada junto a su disco en once categorías.
De 100 nominaciones de Beyoncé a Rosalía como la artista pop española más nominada: los grandes titulares de cara a los Grammy 2027
De Raye a Madonna: Lista de todos los nominados a los Premios Grammy 2027
Ya somos conocedores de los nominados en las distintas categorías a la 69ª edición de los Premios Grammy, una noche en la que cada año se celebra la música internacional y en la que Rosalía y LUX han recibido once nominaciones.
El 7 de febrero podremos ver a la artista catalana en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y quizás saliendo tan triunfadora como lo hizo en Las Vegas, durante la 27ª edición de los premios Latin Grammy.
LUX ya ha demostrado su delicadeza musical y su expansión internacional. Es por ello que la academia lo ha valorado: Rosalía está nominada con su cuarto álbum de estudio en categorías de lo más variadas.
La artista opta con LUX (Complete Works) a Mejor álbum de música alternativa, Mejor ingeniería de grabación de álbum (No clásico) y al esperado Álbum del año, convirtiéndose en la primera mujer de habla hispana en conseguir una nominación en esta categoría.
Además, la catalana también podría alzarse a Mejor interpretación de música alternativa con Reliquia, Mejor interpretación de música global con Porcelana (junto a Dougie F), Mejor interpretación pop solista con Sauvignon Blanc, Mejor canción latina con La Perla, Mejor vídeo musical, Canción del año y a Grabación del año con Berghain.
Además, Noah Goldstein podría conseguir el Grammy a Productor del año (no clásico) con LUX.