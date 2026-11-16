Rosalía y 'LUX' consiguen once nominaciones en los Grammy 2027, incluida Álbum del año

Ya somos conocedores de los nominados en las distintas categorías a la 69ª edición de los Premios Grammy, una noche en la que cada año se celebra la música internacional y en la que Rosalía y LUX han recibido once nominaciones.

El 7 de febrero podremos ver a la artista catalana en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y quizás saliendo tan triunfadora como lo hizo en Las Vegas, durante la 27ª edición de los premios Latin Grammy.

LUX ya ha demostrado su delicadeza musical y su expansión internacional. Es por ello que la academia lo ha valorado: Rosalía está nominada con su cuarto álbum de estudio en categorías de lo más variadas.

La artista opta con LUX (Complete Works) a Mejor álbum de música alternativa, Mejor ingeniería de grabación de álbum (No clásico) y al esperado Álbum del año, convirtiéndose en la primera mujer de habla hispana en conseguir una nominación en esta categoría.

Además, la catalana también podría alzarse a Mejor interpretación de música alternativa con Reliquia, Mejor interpretación de música global con Porcelana (junto a Dougie F), Mejor interpretación pop solista con Sauvignon Blanc, Mejor canción latina con La Perla, Mejor vídeo musical, Canción del año y a Grabación del año con Berghain.

Además, Noah Goldstein podría conseguir el Grammy a Productor del año (no clásico) con LUX.