Natalia Verbeke y Javier Rey juegan a insinuar al hablar de 'Citas: La película': "No sabes qué tipo de escenas hacemos..."

Cuerpos especiales empieza una semana de cine. Eva Soriano y Nacho García han desplegado la alfombra naranja del morning de Europa FM para recibir a Natalia Verbeke y Javier Rey.

Los dos actores se han pasado por el estudio para hablar de Citas: La película, en la que coinciden por primera vez y en la que se han conocido en persona. Pese a su amplia trayectoria nunca antes habían coincidido.

La directora Gemma Ferrat ha sido la responsable de este encuentro que ha terminado en match. Natalia y Javier se han dado superlike y la química ha sido protagonista de la entrevista, donde ha habido muchas risas y alguna confesión sobre sus personajes.

Citas: La película, que lleva a la gran pantalla el universo de las series de Pau Freixas, presenta cuatro historias de amor contemporáneo entrelazadas y la de Natalia y Javier es "la de los mayores...", han dicho entre risas al referirse a sus compañeros de reparto Susana Abaitua, Oriol Pla, Álvaro Mel, Ana Valeria Becerril, Christian Checa y Berta Castañé. "Cubrimos ese espectro".

También entre risas han hablado de por qué han sido los elegidos para hablar de la película en Cuerpos especiales. "Como somos mayores, orinamos más. Nos hemos levando a orinar a mitad de la noche y aquí estamos", ha bromeado Javier Rey.

Javier Rey y Natalia Verbeke se mueven en el terreno de la infidelidad en la película. "Son dos personas que viven sus vidas aburridas, se encuentran ahí [en un hotel] y les cuesta soltarse", han contado sobre sobre su cita ¿romántica? "No sabes qué tipo de escenas que hacemos...", ha señalado Natalia con tono sexy y, según han dicho, mirada pícara sin querer (aparentemente) hacer spoiler.

En la película se encuentran en un hotel y en pleno rodaje vivieron un momento surrealista. "¿Sabéis quién estaba en el hotel?", ha preguntado Natalia Verbeke para después contestarse a sí misma: Rami Malek.

El actor de Bohemian Rhapsody los vio actuar —"y hasta vio algo más"— y se mantuvo a un lado mientras hacían su escena. "Estaba en una habitación de al lado, como si nadie lo conociese", han recordado sobre esa coincidencia que les ha llevado a hacer una nueva broma. "No sale en la película, pero sí en los créditos".

Natalia y Javier ya han visto la película, que llega el viernes 20 de noviembre a las salas de cine, y tienen claro que aquellos que no creen en el amor, volverán a hacerlo. "Te aseguro que aquí el pituti te lo afincas", ha dicho Natalia, que ha terminado hablando de citas con Javier, Eva y Nacho.

La actriz reconoce que no ha sido muy de citas y las que tuvo, con su actual pareja, fueron raras. Una especie de escape room donde había que escapar de la prensa, ha contado la actriz pasándole el testigo a Javier, que también reconoce que las suyas han sido complicadas.

La entrevista ha terminado con un juego y casi una confesión. Natalia Verbeke está ahora envuelta en el rodaje de una serie ambientada en un bestseller de los años 2000 de la que no puede decir más. Javier Rey también está en pleno rodaje de una película en Bilbao de la que no puede decir nada y de la que casi se le escapa un titular.