Después de una preventa destinada a aquellos fans que compraron de antemano el disco LA MAKETA, Estopa abre las puertas de la venta general de su gira de estadios este martes 17 de noviembre.

Los hermanos Muñoz quieren llenar los cuatro estadios de La Gira la MKT y para ello buscan las máximas comodidades de los espectadores que no se quieren perder estos grandes espectáculos donde cantarán los temas de aquel 1998 que se filtraron en internet, pero que entonces no salieron de forma oficial, y que ahora publican bajo el título La MKT. El nuevo álbum del dúo de Cornellá sale a la venta el viernes 20 de noviembre.

Para que puedas ver a Estopa en directo en 2027, en Europa FM recopilamos todo lo que tienes que saber sobre la venta general.

Los cuatro conciertos de Estopa en 2027

12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València

- Estadio Ciutat de València 18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys 26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja

- Estadio La Cartuja 9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano

Cómo comprar entradas desde la venta general

Si no conseguiste código para la preventa o te quedaste sin entradas, no te preocupes. Este martes 17 de noviembre a partir de las 22:22 horas tienes una cita con la venta general de entradas de los conciertos de Estopa en 2027.

A ella se podrá acceder a través de la página web del dúo, estopa.com, o también por Ticketmaster.

Dado la alta demanda que se espera, se recomienda acceder a la cola virtual la media hora antes que suele abrirse y esperar al comienzo de la compra. Una vez dentro, podrás seleccionar las entradas que prefieras a través del plano o de distintas pestañas.

Precios para 'La gira de la MKT'

Estopa tiene claro que no quiere subir más de lo necesario los precios de las entradas de sus conciertos pese a celebrarse en estadios, por lo que se espera que estos sean los costes oficiales de cada tipo de entrada para su tour en 2027: