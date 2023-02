Con Eva Soriano e Iggy Rubín

Cuerpos especiales - martes 7 de febrero de 2023

Eva Soriano e Iggy Rubín reciben a la cantante Elena Rose en Cuerpos especiales. Como cada martes hay también sección de La Ruina con sus frases 'out of context' y sección del psicólogo Santos Solano, que explica qué es el síndrome del impostor y por qué ocurre. Eva Soriano se queja en la sección 'Eva grita a una nube' de que en el cine no le quisieron vender un combo de palomitas dulces y saladas y también se lanza a imitar a Juan Carlos I. Esta semana también se ha pasado por el programa la inconfundible Chantal Sunshine.