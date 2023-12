CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Morgan - miércoles 13 de diciembre de 2023

Mitad de semana en Cuerpos especiales con Eva Soriano quejándose del tráfico, Arturo Paniagua nos cuenta que hace 33 años que se publicó el mítico disco 'Bachata rosa' de Juan Luis Guerra, Adri Romeo nos trae unos chistecitos para calentar este frío invierno y los chicos de Morgan encaran la recta final de su gira The River and the Stone.