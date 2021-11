CON EVA SORIANO E IGGY RUBÍN

Cuerpos especiales - Viernes 12 de noviembre de 2021

Terminamos la semana en Cuerpos especiales con la visita de Juanra Bonet, con el que hablamos de sus programas, de gifs y de mucho más. ¡Y ya tenemos ganador del viaje a Berlín con Aitana! Pero si no has tenido suerte no te preocupes, ¡porque ahora puedes participar para viajar a Londres gracias a Adele!