Canciones que se parecen sospechosamente a otras

¿A quién no le ha pasado alguna vez de estar escuchando un tema nuevo y tener la sensación de que ya ha escuchado esa canción con anterioridad? Resulta un sentimiento bastante habitual, y es que muchos artistas y grupos se inspiran, plagian o compran las bases musicales y los ritmos de otras canciones para poder crear “nueva” música. ¿Pero seremos capaces de reconocer la canción original?

Bruno Mars, que ahora es noticia por su nuevo álbum y la gira que le traerá a España el próximo mes de marzo, vivió hace algunas semanas un momento un poco más amargo al enterarse que la banda Collage le había interpuesto una demanda por plagio. En concreto, la canción que estaría más que inspirada en su tema Young Girls sería Uptown Funk, el exitazo que consiguió petarlo el verano del año pasado. Aunque escuchando ambas canciones, es cierto que la melodía y la base musical son muy parecidas. ¿Algo que confesar, Mark Ronson?

Pero Beyoncé tampoco se ha librado de la polémica, aunque esta parece no estar tan resuelta. Las pruebas apuntan a que una de sus baladas más mágicas, Halo, estaría compartiendo la misma melodía y principio de la canción con el tema Already Gone de Kelly Clarkson. Lo curioso de este caso es que ambas comparten el mismo compositor, uno de los componentes del grupo One Republic. Así pues, la polémica está servida, ya que aunque parece que Halo fue producida primero, ambas fueron publicadas el año 2009. ¿Quién copió a quién?

Las malas lenguas también aseguran que a Katy Perry le gusta mucho “inspirarse” en canciones de otros artistas para componer sus creaciones. Y es que parece que su canción Roar, que supuso el exitoso retorno de la cantante en 2013, podría no ser tan original como parece. Y es que la cantante Sara Bareilles asegura que la novia de Orlando Bloom le ha copiado la base musical de su tema Brave. Y la verdad que escuchando cómo empieza, razón parece que no le falta. Pero es que además a la cantante también se le ha acusado de copiar en otro de sus temas, E.T. Y es que algunos aseguran, y ahí si que no hay lugar a la duda si escuchamos ambas canciones, que se trata exactamente de la misma melodía que el tema All The Things She Said de Tatu. ¡Qué fuerte!

Per también existen canciones que cuando las escuchas por primera vez en tu vida tienes la sensación que ya as has escuchado antes. Un ejemplo clarísimo podría ser el exitazo All I Ask incluido en el último álbum de Adele. La intensa balada de la cantante británica es capaz de hacernos creer que nos la sabemos, aunque sea la primera vez que la escuchamos. Lo mismo sucede con el tema Night Changes de One Direction. La boyband creó en 2014 una de las canciones que más discusiones ha creado en el planeta Tierra intentando descubrir a qué canción se parece. En la redacción de Europa FM hemos llegado a una conclusión: se trata de una mezcla de Amaral, El Canto Del Loco y David Bowie.