¡Hola hola! Soy Nea Torrado, tu girlie de confianza para escuchar tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.

Soy una periodista y locutora que siente muuucha curiosidad por conocer nuevos temas, artistas y géneros, pero sin olvidar las canciones de toda la vida. De hecho, fun fact, mis amigas me dicen que soy “una radio andante” ya que siempre identifico las canciones en menos de un segundo y, evidentemente, me sé la letra de principio a fin. Y como dato curioso, te cuento que todo mi círculo me llama Nea, pero realmente me llamo Andrea.

Estoy en Europa FM con la intención de alegrarte el día y de compartir contigo grandes momentos juntos. Además, como apasionada de las redes sociales, te contaré las últimas viralidades y de qué se habla en las plataformas digitales, y por supuesto, disfrutaremos oído a oído de todos los temazos que ponemos en Europa.

¡Gracias por dejarme formar parte de tu familia! ❤