Insomnia, el programa de música electrónica de Europa FM

Insomnia by Wally Lopez en Europa FM / europafm.com

En Insomnia, Wally López se convierte en el nuevo locutor de tu radio favorita para hacerse cargo de un programa diario en el que hablará de las tendencias musicales de nueva generación con la participación de especialistas en diferentes secciones dentro de esta temática.

Wally López, siempre creativo, se incorporó a la cadena musical del Grupo Atresmedia Radio en diciembre de 2014 y ha logrado en menos de un año incrementar de forma paulatina y constante la audiencia de esa franja horaria. Europa FM, con más de dos millones de oyentes, es la tercera radio musical más escuchada de España.

El popular Dj goza de un gran reconocimiento internacional. Entre sus éxitos, destacan el remix para David Guetta, Just a little more love, por el que fue galardonado con el premio internacional 'Dj Award' y con el 'Deejaymag', al mejor remix del año. Wally López es uno de los productores de música electrónica más polifacéticos del planeta. Lleva un año de tour con “One Song Away”, en búsqueda de la canción que lo cambie todo, y tiene listo varios temas maravillosos.

Son conocidas sus colaboraciones para artistas internacionales como Tiesto, Santana, Bob Sinclair, Ricky Martin y un largo etc.