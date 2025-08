Chanel declara su amor a st. Pedro públicamente con una foto muy personal

Chanel en la premier de 'Inside Out 2' | GTRES

La noticia saltó el junio de 2024. Chanel y st. Pedro acudían juntos al estreno de Del Revés 2 haciendo pública su relación. Aunque no posaron en el photocall, no se ocultaron y quienes estuvieron en la cita fueron testigos de su buena química. "Lo que hay es lo que hay. Aquí no vamos a engañar a nadie", decía el cantante a los medios confirmando meses de rumores.

Para entonces la pareja llevaba un tiempo conociéndose y hasta ese momento los dos cantantes habían preferido ser discretos, y la realidad es que la discreción ha seguido todo este tiempo. Chanel y st. Pedro publicaron una foto juntos en septiembre de 2024, durante la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, y no se han mostrado mucho más ante las cámaras.

Que no se muestren en público no quiere decir que la relación no continúe. La pareja vive un muy buen momento que Chanel ha querido mostrar a sus fans compartiendo una foto muy personal.

Después de su exitoso concierto en el Arenal Sound, en el que presentó junto a Lapili la canción Matahari, compartió en Instagram Stories una foto de la videollamada que tuvo con su chico, en la que se ve al cantante en grande dándole un beso y a ella sonriendo con timidez en la esquina inferior de la pantalla. "Te amo", dice el comentario que acompaña a la imagen.

Hace unos días Chanel compartió en Instagram una foto en bikini en un barco y st. Pedro, que bien podría haberla hecho, no tardó en comentarla. “Es eso una sirena isleña? 🫠”, escribió demostrando la complicidad que hay entre ambos.

El buen momento profesional de Chanel se acompaña de otro igual de bueno en lo personal.