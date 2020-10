Tom Brusse a Melyssa: "¿Por qué no les cuentas lo que hicimos en el hotel después de la hoguera?"

Melyssa Pinto ha sido sin duda una de las participantes más queridas de esta edición de La Isla de las Tentaciones. Tras verla sufrir constantemente por las faltas de respeto de su pareja, Tom Brusse, la audiencia empatizó con la joven de 28 años en su última aparición en el programa.

En la Hoguera de confrontación, Melyssa le devolvió su anillo de compromiso a Tom dejándole claro que su relación había finalizado y que no quería volver a saber nada más de él. "Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que si estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón", le reprochaba mientras le devolvía la alianza.

Tras decirle todo lo que pensaba de él, Melyssa abandonaba el programa sola para estar junto a su familia. La decisión de Tom Brusse quedaba pendiente para este último programa, quién contra todo pronóstico, también abandonó solo la isla: "No puedo dejar una relación de ocho meses por una nueva persona que he conocido aquí, necesito pensar y ver lo que quiero realmente, y ver lo que mi corazón me dice", explicaba Tom asegurando que le daba "mucha pena" dejar su relación con Melyssa pero que necesitaba "disfrutar de la vida".

Una decisión que hemos comentado en Levántate y Cárdenas y a la que Alejandra Castelló le encuentra una explicación: Tom sabe que después de este tipo de realities empiezan los bolos y los platós, y salir con pareja le quitaba interés a todo lo que puede hacer después.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención ha sido el avance del próximo programa, donde los participantes se encuentran 3 meses después de abandonar la isla. En estas imágenes se puede ver a Melyssa entrando muy enfadada a la estancia donde se encuentra Tom Brusse mientras se le oye decir "¿Pero cómo puedes ser tan mentiroso?"

En la siguientes imágenes se le oye decir a Tom: "¿Por qué no les cuentas lo que hicimos después en el hotel en la cama?", dejando claro que se acostaron, tal como nos explica Alejandra.

Un giro inesperado tras la aplaudida actitud de Melyssa en la hoguera de confrontación que ha dejado descolocada a la audiencia: