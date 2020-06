Javier Negre sobre su despido de El Mundo: "Me han hecho el favor de mi vida"

"Estoy muy feliz. Porque despertarte sabiendo que eres totalmente libre y que no te van a comprar ni con todo el oro del mundo ni con acuerdo de confidencial mi silencio, me hace muy feliz", empieza explicando que su canal de Youtube Estado de Alarma ya tiene más suscriptores que El Mundo.

Negre explica que Unidad Editorial, a la que pertenece El Mundo, no puso impedimento en que entrevistase en su programa en Youtube a periodistas de otros medios, "hasta que un día crucé la línea roja".

"El pasado 25 de mayo en una entrevista con Luis Valcárcel de Periodista Digital hablamos de esas portadas de todos los medios generalistas inundada de esa publicidad engañosa de Moncloa de 'Salimos más fuertes'", explica.

Javier Negre habla de esto y de la comisión que le abrieron acusándole de haberse inventado una entrevista, que asegura que se ha demostrado que eso no fue así. Además "los pesos pesados que dominan la redacción" pidieron monitorizar todo lo que fue publicando durante varios meses en Estado de Alarma.

"La semana pasada me citan al despacho y me dan una carta previa al despido de medidas disciplinarias. Y ponen mis críticas a la publicidad institucional de la que se ha visto beneficiada El Mundo y radiografían todas mis declaraciones y hablan de competencia desleal", explica asegurando que se han beneficiado del contenido de Estado de Alarma de forma gratuita para el diario.

Viendo que no puede expresar su opinión dentro de El Mundo, Negre asegura que "aspira a estar en una empresa editorial donde al menos se me respete la libertad de expresión. Que si algo no me gusta lo pueda decir".

En relación a estas declaraciones, Javier Cárdenas habla de Atresmedia, "nunca se me ha puesto cortapisas para decir nada. Y esa es la grandeza de una empresa. Tú ves los informativos de Vicente Vallés y no tiene nada que ver con el programa de Wyoming"

"Me han despedido como a un perro pero haciéndome el favor de mi vida. Me permiten desarrollar mi actividad periodística de forma libre en Estado de Alarma y en alianza con contenido de Levántate y Cárdenas porque sois uno de los programas con más libertad periodística", concluye Negre.