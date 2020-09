Miguel Rocamora: "Pasé de vivir en un garaje plagado de cucarachas a recorrer Australia dando clases de baile"

En 2017, cuando Miguel terminó la universidad, se fue de viaje a Australia. La aventura empezó siendo una locura y un desastre. Nada más llegar tuvo un percance con una serpiente y se asustó.

Estuvo viviendo en un albergue compartiendo habitación con más de 10 personas, y después le ofrecieron una habitación que en realidad era un garaje plagado de cucarachas.

Y con el trabajo tampoco tuvo muy buena suerte al principio: !"Me puse a trabajar de fregaplatos y al final me echaron y pensé 'yo no he venido a Australia para esto'". En ese momento cambió el chip y empezó a enviar CV a escuelas de baile para acabar siendo profesor de salsa.

Como Miguel no sabía mucho inglés, tuvo la suerte de encontrar a una profesora que fue campeona del mundo de samba que hablaba algo de portugués. y le ayudó a preparar la entrevista.

A partir de ahí Miguel estuvo viajando por Australia como reconocido profesor de baile hasta que encontró a su actual marido y decidieron volver.

"Mi hermana tuvo a mi sobrina nada más llegar al albergue. Además tengo una abuela que es muy mayor y se empezó a poner malita y la familia tira mucho. Ahora es mi marido, que conocí en Australia, el que está viviendo aquí en España la experiencia", explica.