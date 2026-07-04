EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

Su hermana le trajo una guadaña de Perú, pero Marisol vive con miedo a que alguien se corte

Marisol, una oyente de Me Pones en Málaga, recibió un curioso regalo hace 20 años, cuando su hermana llegó de Perú y le regaló una guadaña real, afilada y de medio metro. Marisol tenía miedo de que sus hijos, de 12 y 14 años, pudieran hacerse daño, así que la puso encima de la chimenea como decoración. Con el paso de los años, le entró el miedo de que alguien entrase en su casa y les hiciera daño a sus hijos, así que la guardó tan bien que ahora ni siquiera recuerda dónde está. ¡Escucha la anécdota completa!