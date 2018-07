Un brasileño se casa con su cabra

Está demostrado que el amor no entiende de edades, sexo o color pero lo que no sabíamos es que tampoco entiende de especies.

Que le pregunten a Aparecido Castaldo, un jubilado brasileño de 74, quién es el amor de su vida. Él responderá orgulloso que es su mujer, hasta aquí todo correcto, lo fuerte es que su mujer actual es una cabra.

“Cuando alguien me dice que está mal, le contesto que la cabra no habla, no pide dinero para ir a comprar y no se queda embarazada”, afirma el marido de Carmelita.

El enlace estaba planeado para el 13 de octubre en una iglesia de culto satánico, lo que no sabemos, ni queremos saber, es cómo acabó la noche de bodas.