La infección

Eran las 12:55 de la noche, estaba a punto de acabar Ponte aprueba, se estaban despidiendo hasta que de pronto los micrófonos se cortaron y perdieron la señal.

Josep se extrañó, y de inmediato lo informó al equipo, de repente las luces se apagaron y se encendieron al instante y…. ¡Oh no! Richard apareció muerto.

Josep corrió y les dijo a Laura, Sara y Puchi lo que había pasado pero ellas no le creían, hasta que sonó el teléfono y Puchi lo cogió y escuchó ‘’Los 40 principales’’.

Puchi al oírlo cambió de actitud, estaba oscura y apagada. De pronto atacó a Josep mordiéndole el brazo.

Al ver esto, Sara, Laura y Josep corrieron y corrieron hasta encerrarse en el baño, Josep dijo:

-¿Qué ha pasado? Qué demonios pasa.

-No lo sé, debemos salir de aquí cuanto antes- dijo Sara.

De repente Josep empezó a hablar y decir

-Quiero ir a los 40 ¡40 principales!- se levantó y quiso atacar a Sara y Laura.

Estas salieron corriendo y se encerraron en el estudio. De pronto el teléfono sonó y Laura miró a Sara:

-No lo cojas puede ser el que dejó a Puchi así. -dijo Laura.

Sara no le quiso hacer caso y lo cogió, una voz débil decía:

- El.. en…cuestador de.. de la radio….. -y el teléfono se cortó.

Salieron corriendo al sótano, cuando llegaron se escuchó una voz que decía:

- Señorita, ¿Qué emisora de radio escucha?

Laura gritando le dijo:

-¡Cómo me indigna tanto esta pregunta! Yo no soy una cateta que enchufa la tele a estas horas, yo soy una digna que enciende la radio y escucha Ponte a prueba de Europa FM con Josep Lobató, de 11:00 a 1:00 , de lunes a viernes , los sábados no ahí… pues me lo invento y los domingos lo mejor de la semana.

Estas palabras hicieron volver en sí a Sara, Puchi y Josep, todo volvió a ser igual y Richard resucitó. Laura corrió hacia ellos y les dio un abrazo, por fin la pesadilla había terminado.