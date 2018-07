Un palestino castigó así al ratón que se comió su sueldo

La venganza está claro que no tiene reglas, si no que se lo digan al autor de este castigo animal. Por lo visto el hombre había guardado “a buen recaudo” en un armario su salario, lo que no se podía imaginar era que un roedor devorase su sueldo.

El ratón se comió alrededor de 130 euros y el trabajador decidió saldar su deuda atando al pequeño animal a una escalera y colgándolo en Facebook. Una vez más la red social vuelve a sacar a la luz los comportamientos más lamentables del ser humano.