Una sorpresa a Ponte a prueba

Josep , Laura y Sara estaban en casa de Puchi, esperaban a que Puchi vistiese para irse a darlo todo a Ponte a prueba. Laura y Sara fueron a ayudarle a escoger la ropa.

Josep miraba su reloj, quedaba una hora para que empezase el programa, aunque no sabían lo que les esperaba en el estudio de Europa FM. De repente escuchó a las chicas discutir:

-Ponte esta Puchi- dijo Laura, con una camiseta de tirantes color rojo.

-¡Por Dios Laura, que no es fin de año!- dijo Sara.

Josep abrió la puerta y vio a sus compañeras de programa, eran tan hermosas, Laura tumbada y Sara y Puchi sentadas con minifaldas. Josep empezó a sentir un calor que le recorría todo el cuerpo, agitándole la respiración y aumentándole las pulsaciones, las chicas también sentían lo mismo ya que Josep era muy guapo, se notaba la tensión sexual en el ambiente.

En cuanto terminaron se fueron a Europa FM. Cuando llegaron en el estudio había figuras oscuras moviéndose de un lado a otro, pero al escuchar a Josep, Laura , Sara y Puchi se escondieron por todo el estudio.

Los cuatro entraron y encendieron la luz, las figuras se descubrieron a la luz... ¡Eran los fans de Ponte A Prueba! ¡Los luchadores que escuchaban a estos cuatro maestros de la radio, y que deseaban darles las gracias!

Todos se alegraron de esa fiesta, se hicieron fotos, contaron chistes, y Josep vió una nota en la plataforma de control que decía "PULSE AQUÍ".

Josep lo presionó y se escuchó una grabación por los altavoces:

– ¿Si te preguntan qué programa escuchas qué contestas?

Y todos gritaron:

-Cómo me indigna tanto esa pregunta, yo no soy una cateta que enchufa la tele, yo soy una digna que escucha la radio, que escucha Ponte a prueba de once a una en Europa FM de lunes a viernes con Josep Lobató. Los sábados no hay programa, nos lo inventamos. ¿Y el domingo? ¡Lo mejor del Ponte!