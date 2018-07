Se vende casa con muerto dentro

El domicilio, que se encuentra en una zona residencial de la localidad de Vicente López (Argentina), se ofertaba por unos 50.000 dólares (36.800 euros), un tercio de su valor real.

Cualquier persona podía adquirir el inmueble pero antes de hacerlo el comprador debía deshacerse del propietario, que yacía muerto en su cama, bajo una manta de cuadros.

Alertada por un potencial comprador que sospechó del hecho, la policía requisó la casa y descubrió entonces el cuerpo de Miguel Santamaría, un octogenario sin familiares que reclamasen por él.

La autopsia concluyó que el hombre había fallecido de muerte natural cinco años antes. El fiscal dijo no haber visto en su carrera otro hecho "tan macabro y truculento" pero la causa penal se cerró al comprobarse que no hubo delito. El vendedor sólo fue multado por no haber denunciado el fallecimiento al registro civil.