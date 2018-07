Un joven ofrece 8.500 euros a quien le encuentre novia

La candidata debe tener entre 20 y 30 años,medir menos de 1,75 metros, y no tener hijos, entre otros muchos requisitos.

Joseph Cohen es un joven de 30 años que reside en el sur de California. Él mismo se define como un chico "inteligente, amable, tolerante, auténtico, positivo y honesto", pero al parecer esto no ha sido suficiente para encontrar a su media naranja. Ha recurrido a todas las opciones posibles, desde el clásico cortejo hasta la búsqueda a través de aplicaciones o páginas webs de citas, pero Joseph será afortunado en el juego porque en el amor no es que haya tenido mucha suerte. Asegura que su principal problema es que sus círculos sociales son limitados y considera que salir con sus empleados no es una buena práctica.

Por ello ha decidido publicar un anuncio en su página web, donde detalla el tipo de mujer y la relación que busca y ofrece 10.000 dólares (más de 8.500 euros) a quien encuentre a su chica ideal. Eso sí, la recompensa solamente será entregada si la relación dura, al menos, cuatro meses.

Entre la larga lista de requisitos que debe reunir la candidata está ser inteligente, amable, de mente abierta, y entusiasta pero "poco neurótica". Además, Joseph detalla en su web que la mujer de sus sueños "debe medir menos de 1,75 metros, tener entre 20 y 30 años y no tener hijos".

En el anuncio explica "Estoy probando esto para ver cómo funciona. Comparado con el valor de un compañero a largo plazo, 10.000 dólares es relativamente poco. Probablemente sea la mejor inversión de mi vida".

Otros aspectos a tener en cuenta sobre Joseph Cohen es que es de ascendencia europea y sus aficiones son conocer gente interesante, el senderismo, y viajar. Así que si conoces a su chica ideal, ya sabes, no dudes en ponerte en contacto con él, que 8.000 euros no le vienen mal a nadie...