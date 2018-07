7 videoclips censurados por su alto contenido sexual

Son muchos los artistas que tienen videoclips de lo más sensuales, ¿pero dónde está la barrera entre lo erótico y lo explícito? Acostumbrados a ver escenas de lo más sexys y cantantes y actores con muy poca ropa, no todos los vídeos musicales pasan la censura de las plataformas más convencionales. A continuación te traemos algunos de estos "videoclips prohibido".

Escena del videoclip 'Juicebox' de The Strokes / Youtube

***ADVERTENCIA: Contenido explícito***

Robin Thicke & Pharrel - Blurred Lines

Seguramente has visto muchas veces este videoclip en Youtube, pero en su versión censurada. La original en la que las modelos salen con los pechos al descubierto fue rápidamente eliminada de la plataforma.

Robin Thicke Blurred Lines Unrated Version Video from Media Easier on Vimeo.

Placebo - Protégé Moi

Gaspar Nóe, director que incluye sexo real en sus películas como en Love; es el responsable de este vídeo en el que la banda británica se monta toda una orgía que no pasó la censura de plataformas como Youtube.

Nine Inch Nails - Happiness in Slavery

La banda de Trent Reznor reúne desnudos integrales y extraños fetichismos en este videoclip, motivo por el que fue retirado de la mayoría de plataformas de vídeo aceptando solo una versión censurada.

The Strokes - Juicebok

En esta ocasión, The Strokes evitaron la censura de Youtube, pero las escenas de alto contenido erótico no estuvieron libres de polémica siendo censuradas en muchas televisiones.

The Prodigy - Smack My Bitch Up

Probablemente uno de los videoclips más censurado de todos los tiempos. No solo por su contenido sexual, si no por el consumo de drogas del protagonista, mostrado en primera persona.

Is tropical - Dancing Anymore

Su protagonista es una chica virtual, pero sus aventuras sexuales completamente explícitas tampoco se han librado de la censura.

Marilyn Manson - (s) AINT

El controvertido Marilyn Manson no podía faltar en esta lista. En el videoclip de su tema (s) AINT da rienda suelta a sus fetiches más oscuros.