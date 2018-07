La explicación de por qué algunos hombres se duermen después de tener sexo

Dormirse después de tener sexo es algo que se atribuye a la relajación tras el encuentro. Pero entonces, ¿por qué solo les ocurre a los hombres?

John Gray, autor del famoso libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus; explica que después de un encuentro sexual, mientras las mujeres se incrementan los niveles de oxitocina, una hormona que regula el deseo sexual que provoca mayor sensibilidad y extroversión; los hombres entran en un estado de relajación que les provoca el sueño

Pero esto no les ocurre a todos los hombres, si no a los que tienen un vínculo emocional más fuerte con la persona con la que han tenido sexo. Gray asegura que se incrementa la relajación cuando hay empatía y amor, pero en los casos en que este vínculo no existe, no se produce ese efecto. De hecho, explica que a la mayoría de deportistas les prohíben tener sexo antes de las competiciones: "Le pregunté a varios amigos muy reconocidos en el mundo del deporte si cumplen con esta restricción y me dicen: no, no, tenemos sexo todo el tiempo, pero con mujeres desconocidas".

Por su parte, la Universidad de Michigan hizo un estudio sobre esto y también corroboró que aquellos individuos que se duermen antes tienen un mayor afecto por su pareja. Así que si tu chico se queda frito después de hacer el amor, no te enfades. ¡Es porque te quiere!