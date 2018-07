7 mitos sexuales completamente falsos

Hoy os vamos a presentar 7 mitos generalizados y erróneos sobre el sexo.

1. Los hombres únicamente piensan en el sexo

¿Cuántas veces habéis escuchado esta frase? Seguramente miles. Sin embargo esto no es del todo real; es cierto que los hombres expresan su deseo sexual de manera mucho más abierta que el sexo femenino, pero esto no quiere decir que las mujeres no sientan o piensen lo mismo aunque se callen.

El auténtico problema es que, aunque parezca mentira, en esta sociedad está mal visto que una mujer exprese tan libre y abiertamente su deseo sexual hacia otra persona o su pinión sobre el sexo.

2. El hombre debe ser el que de el primer paso

Afortunadamente hoy en día esta falsa creencia de que el hombre sea quien debe tomar la iniciativa está cada vez menos presente. No obstante, en algunas culturas aún está mal visto que las mujeres den el primer paso en el sexo. Si te apetece mantener relaciones y disfrutar, olvídate de falsos mitos y da el primer paso.

3. El tamaño del pene es proporcional al de su pie

Mucha gente cree que un hombre por el simple hecho de tener los pies, o incluso las manos, grandes, su pene será desconomunal. Sin embargo, siento deciros que no es así. De hecho, hay hombres con pies pequeños que, sin duda, os sorprenderían...

4. Las mujeres decentes no tienen fantasías sexuales

¡Error! Las fantasías aumentan el deseo sexual de la pareja y hace que ambos disfruteís mucho más del sexo al conseguir el placer absoluto. Así que olvídate de lo que diga o piense la gente, ¡cumplir tus fanstasías sexuales será realmente emocionante para tu pareja!

5. La penetración es lo más importante

Otro falso mito es que el coito es lo más importante y, por lo tanto, es fundamental para practicar sexo. Pero no es cierto, hay muchas maneras de mantener relaciones sexuales sin necesidad de que exista la penetración, como el sexo oral, el anal, la masturbación o incluso el sexo telefónico.

6. El sexo oral es más seguro que el coito

Está mundialmente extendida la creencia de que por el simple hecho de que no haya penetración no existe ningún peligro. Pero es importante tener en cuenta que aunque no exista el riesgo de embarazo, si hay riesgo de contraer infecciones o incluso alguna enfermedad de transmisión sexual. Si por casualidad tienes alguna herida en la boca, podrías contraer VIH, gonorrea, herpes, VPH, sífilis o clamidia.

Así que elige siempre una persona con la que te sientas 100% seguro para practicar sexo oral.

7. El mejor estimulante sexual es el alcohol

El alcohol, en una cantidad moderada, puede funcionar como desinhibidor; pero no es un estimulante del deseo sexual, únicamente hace ser consciente de él. Sin embargo, excederse con el alcohol hasta el punto de llegar a perder la conciencia puede tener consecuencias tan irreversibles como un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual o incluso sexo no deseado.