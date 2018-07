Pillada una pareja teniendo sexo en el andén esperando el tren en Londres

No sabemos si será el verano y las altas temperaturas, pero no paran de surgir vídeos de parejas pilladas in fraganti teniendo sexo en lugares públicos sin ningún pudor.

La última polémica viene desde el Reino Unido, cuando varios pasajeros vieron como un hombre y una mujer tenían sexo en el andén de la parada de tren de Hackney Downs mientras esperaban la llegada del tren, al que se subieron como si nada hubiese ocurrido.