7 Trucos para mantener relaciones sexuales cuando hay gente en casa

En estas fechas, con el frío, las celebraciones, el alcohol, y el ambiente familiar, el apetito sexual aumenta considerablemente. Sin embargo, para muchas parejas el hecho de que los familiares se encuentren en la misma casa y puedan llegar a escuchar algo les corta mucho el rollo . Por eso hoy os traemos 7 trucos para que no dejéis de disfrutar aunque haya gente en casa.

1. ¡Silencio!

Por supuesto, esta es la primera norma. Es fundamental ya que al estar todo en silencio cualquier ruido, por pequeño que sea, se escuhará por toda la casa.

2. Cuidado con el colchón

Si antes hablábamos de la importancia de no gritar o gemir, otro aspecto con el que debes tener especial cuidado es con el colchón, especialmente si este es de los que cruje. No te confíes o pienses que no lo van a escuchar. Si el colchón suena, mantas al suelo y a ¡disfrutar!

3. Opta por las posturas tradicionales

El sexo va ligado a tener una relación sana / Agencias

Debes tener especial cuidado con las posturas, ya que algunas podrían delatarte o hacer que seas descubierto. Opta siempre por posturas tradicionales, y evita improvisar o hacer aquellas posturas que impliquen más ruido de la cuenta. Aunque te resulte demasiado cotidiano piensa que es mejor eso que nada.

4. Apuesta por el sexo oral

No obstante, si las posturas tradicionales te resultan excesivamente aburridas siempre puedes recurrir al sexo oral. Algunas posturas, como el 69, te permitirán disfrutar sin levantar sospechas.

5. Mejor a altas horas de la madrugada

Debes elegir siempre el momento adecuado, evita tener sexo a media tarde ya que cualquiera podría sorprenderte en plena faena. Opta siempre por las altas horas de la madrugada, así reducirás la probabilidad de ser pillado y tendrás más intimidad ya que todos duermen.

6. Debes ser previsor

Mujer abriendo un preservativo / Agencias

Nunca está de mas recordar que debéis ser previsores. Lleva a la habitación condones, geles lubricantes, toallas, papel... cualquier cosa que se te ocurra que puedes necesitar. Las salidas al baño a media noche podrían delatarte o hacer que te encuentres con quien no quieres.

7. Si nada de esto funciona... abstinencia

La abstinencia siempre es el último recurso en caso de que ninguno de estos consejos funcione. Así te evitarás risas a escondidas o malos rollos...