Frank Blanco se somete a 'La Cuchara Rusa' y se bebe el chupito más repugnante del mundo

¿Todavía no conoces 'Presunto Culpable' la nueva serie de Antena 3? Este martes se podrá ve el segundo capítulo de la ficción que protagoniza el actor Miguel Ángel Muñoz y... ¿cómo no ibamos a querer hablar con él para que nos cuente detalles? Además, M.A.M quería que sonase en Europa FM 'Believer', de Imagine Dragons, y para conseguirlo ha tenido otra que superar el marronazo #CulpableDelTó, un reto que Frank Blanco ha preparado especialmente para él. ¿Te lo imaginas declarándose 'culpable' de coger los folletos de publicidad de su vecina? ¡Menudas risas, no te lo puedes perder! 😂

