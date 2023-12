Ana Guerra desvela su drama con el anillo de compromiso de Víctor Elías

El bar en el que puedes ser tú mismo abre sus puertas para recibir a Ana Guerra, que acaba de estrenar el EP Érase una vez y ha tenido tantos curros estos días que ni se ha enterado de que es Navidad. Menos mal que no se olvida que el año que viene se casa con Víctor Elías.

La última vez que Ana Guerra vino a Tómatelo Menos en Serio tuvo que hacer un challenge e intentar abrir una botella con un martillo. Se lo propusimos porque por aquel entonces promocionaba El Desafío, programa en el que dentro de poco estará Chenoa... Así que ahora le toca intentarlo a ella. Ana Guerra ha sido muy hábil rebotándole la prueba.

De lo que evidentemente la extriunfita no se ha librado es de la pregunta más mítica del programa: cuál ha sido su noche más legendaria.

Y pensando, pensando... Por qué no recordar qué sucedió la noche que Víctor Elías le pidió que se casase con ella. "Fue muy bonito, pero hubo un batiburrillo de sentimientos... Perdí el anillo una hora después de que me lo pidiera...", cuenta antes de desvelar que al final "estaba en el baño". Ocurrió una mañana nada más despertarse: "Salí del baño y me lo pidió".

Lo cierto es que la artista se esperaba la gran pregunta de Víctor porque antes se lo había pedido ella. Lo tenía planeado hacía tiempo y al final lo hizo de la manera más romántica y sencilla. "Tenía el anillo hace un montón de tiempo y no encontraba el momento, así que al final... Pues un domingo... Yo en el disco tengo una canción que se llama Érase una Vez y dice 'pasar de ser la noche del viernes a un domingo normal'. Me parece muy bonita esa frase, porque define la relación que tengo con Víctor. Al final un domingo, normal, hinqué rodilla", recuerda.

Cada uno tuvo su propia pedida gracias a una promesa mutua que se habían hecho. Dijeron que cuando llegase el momento los dos iban a tener su momento especial y así lo cumplieron.

