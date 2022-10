Cepeda explica en 'Tómatelo menos en serio' por qué su canción 'Pastillas rosas' no tiene estribillo

Continúa Tómatelo menos en serio, el nuevo late night show de Europa FM presentado por Chenoa. Esta noche, nos ha visitado Cepeda, que nos ha venido a presentar su nuevo disco Sempiterno, ya disponible en todas las plataformas.

La duda que les ha surgido a muchos es la misma: por qué este disco se llama así. El artista ha dejado claro que iba paseando por una calle de Orense y vio un letrero con esta y decidió utilizarla.

Uno de los temas más populares de este álbum, Pastillas rosas, ha arrasado durante sus primeras horas de publicación, pero tiene un detalle muy curioso: no tiene estribillo.

Cepeda ha explicado los motivos de esta decisión: "Empezamos a componer y dije 'va, vamos a hacer una canción rara'. Así que me puse a escribir cosas rimando y cuando llevaba tres minutos de tema, vi que no había llegado a ningún sitio en el que se repitiera nada y decidí dejarlo así".

El artista ha reconocido que se trata de una "decisión arriesgada" porque al final lo más recordado de una canción es su estribillo. "Igual la gente si la canta", ha reconocido.

Cepeda, el porno y el cine erótico

Más allá de trabajo, Cepeda ha contado la noche más épica que vivió de fiesta: comenzaron en Londres y la acabaron en Barcelona. "Estábamos a las 23h en Londres y dijimos 'esto es una mierda' y llegamos a las 2h a Barcelona, donde estuvimos de fiesta hasta las 6h de la mañana".

Además, ha revelado que le gusta mucho el porno, aunque prefiere las películas eróticas: "Soy muy exquisito y no me gusta lo burdo. Prefiero las películas eróticas porque en el porno es casi todo maltrato a la mujer y me gusta más cuando ella disfruta".

Cepeda confiesa el error que tuvo un fan con un tatuaje

Y hablando de todo un poco, también ha destacado un curioso momento en el que un fan le pidió que le escribiera una dedicatoria para tatuársela y se dio cuenta que había puesto una falta de ortografía: "Lo hice mal sin querer, pero aun así se lo tatuó".

Pero sin duda, lo que más gracia le ha hecho es que ha visto personas con frases de sus canciones tatuadas aunque con fallos: "Solo tienes que ir al álbum y ver las letras, es muy sencillo".