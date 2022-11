Chenoa confiesa en 'Tómatelo menos en serio' que rechazó la canción 'Cuando tú vas'

Tómatelo menos en serio ha terminado este viernes con un juego de Ventura. El barman del programa de Chenoa en Europa FM leyó tres frases sobre la presentadora, dos ciertas y una mentira.

Las dos verdades de Chenoa han sacado a la luz dos curiosas anécdotas de la cantante:

Se presentó al casting de Olé Olé cuando el grupo buscaba vocalista para sustituir a Marta Sánchez.

Grabó su primer disco en una semana y la única canción que no le gusta era Cuando tú vas.

Chenoa, el primer disco de la cantante, se grabó en una semana. "Cuando el productor vino con la última canción era Cuando tú vas. Le dije: 'Esto es una mierda'. Entonces me dijo mi productor, Carlos Quintero: 'Yo te pido por favor que la grabes'. Y le dije: 'Yo te pido por favor que la quites porque no me gusta. No tiene onda", ha relatado la presentadora sobre sus primeras impresiones al escuchar el tema.

"Cuando ya la grabé y le metieron los arreglos, dije: 'Ah, pues sí que mola esta canción'. Y me dijo: 'Menos mal que la has grabado'. Efectivamente tengo un ojo a vizor con las canciones", ha dicho sobre la canción de más éxito de Chenoa, considerada como su talismán.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM Chenoa