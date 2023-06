Chenoa confiesa el "gran problema" que tendrá siendo la presentadora de Operación Triunfo

En Tómatelo menos en serio estamos de celebración porque nuestra Chenoa será la nueva presentadora de Operación Triunfo, que comienza en breves sus castings por España. Se cierra un círculo porque ella misma fue concursante durante la primera edición del mismo certamen hace más de 20 años.

Este viernes hemos tenido a Carlos Marco de colaborador y ha recordado que él ya dijo hace semanas que la intérprete de Cuando tú vas sería perfecta para esto, pero ella ha dejado claro que en ese momento no podía decir nada y se estuvo conteniendo mucho para no decir nada.

No obstante, ahora que ya se sabe ya ha querido tener unas bonitas palabras con todas las personas que le han enviado mensajes de apoyo: "Me ha gustado mucho el de Roberto Leal y es muy importante porque para mí es un grande que me pasa el testigo".

Aún así, ha contado entre risas que "está gestionándolo porque todavía no lo ha digerido".

Chenoa sabe lo que sientes los concursantes de OT

Chenoa coge esta oportunidad con muchas ganas y "lo hará con mucho amor y empatía", pero precisamente por haber sido ella concursante hace 20 años sabe lo mal que se pasa: "Ese será m problema porque yo entiendo lo que ellos sienten".

"Se me verá en la cara la preocupación porque aunque lo hagan mal yo sé perfectamente lo que sientes cuando te dicen 'ponte de pie'", ha explicado.

Y ha querido mandar un recado al jurado antes de que comience la temporada: "Me parece mal que hablen mal a la gente".

