Chenoa cuenta el día que actuó con una moñiga de caballo en el escenario

Al hilo de uno de los vídeos de nuestro Darío Eme Hache ha tenido a bien traernos este viernes al bar de Tómatelo menos en serio, en el que un cantante de orquesta emergía del suelo del escenario para luego caer repentinamente al suelo de nuevo, Chenoa ha compartido con todos nosotros una de sus anécdotas estrella.

"A mí me pasó un poco al revés. Cuando estaba en el Casino salía desde las cortinas y la banda bajaba en una tarima hidráulica", igualito que nuestro compañero del vídeo.

"De repente, vi que el trompetista casi tenía la trompeta dentro de la cabeza porque se bajó del todo demasiado rápido". Un incidente que podía haber terminado perfectamente en tragedia. Eso sí. Chenoa, ni corta ni perezosa, tuvo claro qué hacer en el momento de la catarsis. "Yo seguí cantando, a pesar de todo. The Show Must Go On".

Pero eso no fue todo. "Tenía a la banda prácticamente lesionada", y, además: "una cagada de caballo". "Antes de salir a cantar Sabor a mí había un caballo que hacía cosas de maestranza dentro del escenario para que el guiri se pusiera contento y comiera su paella", explica la cantante. En la escaleta iba primero el caballo y luego, Chenoa. "A mí me parece estupendo; ahora, la moñiga que me dejaron a mí mientras yo la sorteaba a todo esto, era para verlo", cuenta con rastros de indignación en el tono.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa