Bad Bunny anuncia conciertos en Madrid y Barcelona dentro de su gira mundial: todo sobre las entradas

Dos sillas de plástico a las afueras del Riyadh Air Metropolitano y Estadi Olímpic dieron la voz de alarma. Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny tendrían parada en Madrid y Barcelona.

Ahora es oficial, pues el cantante puertorriqueño ha hecho públicas las fechas de su gira mundial, con la que llevará los éxitos de su último álbum por todos los lugares del planeta, y las dos ciudades españoles se incluyen en la lista de paradas.

Después de no actuar en España desde 2019, el cantante de Callaíta actuará en Barcelona el 22 de mayo de 2026 en el Estadi Olímpic, mientras que en Madrid dará dos conciertos los días 30 y 31 de mayo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano.

Con su nueva gira mundial, Bad Bunny se recorrerá tres continentes, actuando en países latinoamericanos, Japón, Reino Unido, Polonia, Italia, Bélgica... Y todo ello desde el 21 de noviembre de 2025 hasta el 22 de julio de 2026.

El aviso de Bad Bunny en enero

El cantante había anunciado en enero su intención de pasar por España cuando publicó en Instagram un vídeo en el que aseguraba que llevaba mucho tiempo sin pisar el país y que pronto volvería, aunque su intención entonces era dar las fechas de la gira mucho más tarde. Su plan era dejar el anuncio para final de año pero finalmente ha decidido adelantarse y hacerlo antes de arrancar su residencia No M Quiero Ir De Aquí, que arranca el 11 de julio en Puerto Rico.

"Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España...(lo sé). Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo", apuntó en un vídeo que consiguió cerca de tres millones de me gusta.

Cómo comprar las entradas para ver a Bad bunny en España

El puertorriqueño ha anunciado todas las fechas de su Debí tirar más fotos world tour a la par que se ha publicado la fecha de la venta de las entradas.

Los fans de Bad Bunny podrán acceder a la venta general de las entradas de sus conciertos en Madrid y Barcelona el viernes 9 de mayo a las 12:00 horas (acceso a la sala de espera virtual a las 11:45 horas).

Pero, además, existe una preventa: a partir del 8 de mayo a las 13:00 horas (acceso a la sala de espera virtual a las 12:45 horas), si estás registrado en LiveNation.es puedes acceder a la compra de entradas de Bad Bunny un día antes de la venta oficial.

Dónde comprar las entradas

La compra de entradas para ver a Bad Bunny en España tanto en Madrid como en Barcelona es a través de Ticketmaster.

Se puede acceder a la página directamente desde su página web, pero también desde livenation.es y desde la página oficial del tour, depuertoricopalmundo.com.