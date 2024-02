La curiosa historia de amor de Eme de Amores y Muna: "Nos conocimos por LinkedIn"

Ariane Hoyos sugirió a Chenoa y Ventura que invitasen a Eme de Amores y Muna a Tómatelo menos en serio y sus deseos se han hecho realidad. La pareja ha venido al bar de Europa FM para hablar de sus proyectos profesionales, cómo surgió su relación y la colaboración de su gato Orus con C. Tangana . 👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

Viernes de tiktokers en Tómatelo menos en serio. Esta semana nos han visitado Eme de Amores y Muna por sugerencia de Ariane Hoyos, invitada de la semana anterior.

La pareja, recientemente nominada al Premios Ídolo en la categoría de Contenido creativo, se ha sentado con Chenoa y Ventura para revelarles uno de sus mayores secretos.

"Nuestra noche legendaria fue cuando Eme dejó de ser vegetariana", ha respondido a la mítica pregunta del late night de Europa FM. "No juguemos con el doble sentido. Dejé de ser vegetariana de verdad", ha querido aclarar Eme de Amores.

Ocurrió en Sevilla, en plena Feria de Abril. "No paraban de pasar bandejas de jamón", ha recordado Muna sobre aquella noche. "Yo iba un poco perjudicada, llevaba siete años siendo vegetariana y echaba de menos el jamón. Le dije a Muna: 'Si vamos a mi caseta y pedimos un plato de jamón, ¿me guardarás el secreto para siempre?", ha contado Eme de Amores, que ese fue su último día como vegetariana.

"Y no solo pedimos un plato de jamón, al final un pollo al ajillo...", ha añadido sobre esa histórica noche.

LinkedIn, la celestina de Eme y Muna

La historia de Eme y Muna empezó como la de muchas parejas... por una red social, aunque en su caso fue un poco diferentes. "Nos conocimos por LinkedIn, por la aplicación para buscar trabajo", ha contado Muna sobre su primer nexo.

"Yo estaba buscando prácticas de la Universidad. Estudié diseño gráfico y quería hacer las prácticas en una empresa de moda así que escribí a Muna. No sabía quién era él pero me gustaba su marca Látigo, así que le escribí por LinkedIn para pedirle prácticas. Nunca me respondió", ha añadido la tiktoker.

"Sí, respondí. Cuatro o cinco meses después abrí LinkedIn y le escribí pero ya no buscaba prácticas", ha matizado Muna, que recibió otro mensaje de Eme cuando empezó a buscar trabajo. "Esta vez le escribí por Instagram. Nos seguimos y lo primero que me dijo en Instagram fue '¿te vienes a dar una vuelta en bici conmigo?", ha contado.

"No vino en bici", ha apuntado Muna. "A los meses quedamos, pero a los cinco o seis meses", ha contado la creadora de contenido.

Su primer trabajo juntos

Aunque LinkedIn y el trabajo les unió, Muna y Eme tardaron tiempo en colaborar. Ya eran pareja cuando lo hicieron.

"Primero empezamos a salir y luego, al tiempo, le pedimos ayuda para entrar en TikTok", ha contado Muna sobre cómo surgió la colaboración de su chica y su marca de gorras.

"Al principio daba miedo porque llevábamos poco tiempo saliendo", ha añadido Eme que, pese a la amplia experiencia (con 14 años abrió un canal de YouTube y actualmente tiene un millón de seguidores en TikTok), reconoce que le daba miedo esa aventura.

Ese miedo ya está superado y ahora reconoce que grabar los vídeos en La tienda de las gorras le divierte especialmente porque "es todo improvisado".

Ese proyecto es más informal y más ágil. El otro que tienen como pareja les roba más tiempo y no lo llevan tan al día: el canal de YouTube Eme de Muna que abrieron el 2 de febrero y en el que han subido (hasta la fecha) 13 vídeos.

La colaboración de su gato Orus con C. Tangana

Eme y Muna comparten vida, trabajo y dos gatos. Uno de ellos es famoso gracias a C. Tangana. Orus es el protagonista de la famosa sesión de fotos de El Madrileño para Loewe.

"Es el mismo duplicado", han contado sobre su mascota que sale en varias fotos de la sesión.

Eme y Muna también han hablado en la entrevista de cómo celebraron el día de San Valentín, de sus muebles favoritos y de su próximo viaje.

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa Chenoa