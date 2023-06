Chenoa defiende su 'lado vampiro': "La gente necesita constantemente una sonrisa y ellos no lo hacen"

Cualquier adolescente criado a principios de 2010 es consciente del enorme impacto cultural que tuvo el estreno de la saga Crepúsculoen 2008. Estas películas narraban el romance entre una joven (Kristen Stewart), un vampiro (Robert Pattinson) y un hombre lobo (Taylor Lautner).

Durante la visita de Greta Fernández a Tómatelo menos en serio, hemos viajado en el tiempo 15 años atrás gracias a la sección de Adriana Torrebejano y ha conseguido despertar mucha nostalgia entre todas. La mismísima Chenoa se ha emocionado y ha recordado que ella se ha visto las cinco películas dos veces y se ha leído todos los libros.

También ha respondido a la clásica pregunta de los fans de esta saga: prefiere al vampiro o al hombre lobo. La cantante ha sido clara y se ha decantado por el chupasangres porque "se sentía más identificaba": "Le daba el sol y brillaba, era Beyoncé".

E incluso ha sostenido que "ha tenido momentos inexpresivos" sin ser vampira: "Lo que pasa es que no me veis, pero hay días que estoy muy cansada y digo 'dejadme en paz', no quiero ni sonreír. La gente necesita constantemente una sonrisa y los vampiros tienden a no hacerlo".

¿Tendría Chenoa un novio vampiro? No, porque "salen mucho por la noche".

👉 Tómatelo menos en serio se emite las madrugadas de jueves a viernes y de viernes a sábado de 1:00 a 2:00 horas.

👉 ¿Quieres ir de público a Tómatelo menos en serio? Apúntate y vente al bar de Chenoa en Europa FM