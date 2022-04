Alberto Velasco: "No sabemos lo que cantamos. 'Sweet Dreams' habla de abusos"

Álvaro Velasco: "No sabemos lo que cantamos. 'Sweet Dreams' habla de abusos" // yu, No te pierdas nada

"Sweet Dreams se estrenó el mismo año que yo nací", empieza contándonos Alberto Velasco, que tiene un fetiche importante con el tema de Annie Lennox y David A. Stewart.

Tanto es así que ha creado una obra de teatro con este título, Sweet Dreams. "No sabemos lo que cantamos. La llevaba cantando toda la vida hasta que supe que estaba cantando 'quiero que abusen de mi'", explica el creador. "Al final lo que hago es una penitencia en el show, una penitencia pop", cuenta.

En la obra hay incluso una clase de cocina muy particular. "Hacemos un brownie en directo", apunta sobre este mini tutorial en el que cambia algunos ingredientes por cosas que pasan en la vida. El artista la llevará a cabo todos los fines de semana de mayo en Nave 73, Madrid.

El autor sentía la obra como algo muy personal y por eso ha querido encargarse él mismo de la interpretación, dirección y creación. "Es como 'tú te lo comes, tú te lo guisas'. Hay un momento que hablo con mi conciencia, ese que te dice que al final no eres tan famoso, no tienes tantos premios, eres un mierda...", explica. ¿El único alivio? "Consumiendo", dice entre risas.

"Es algo catárquico. Vienes de una generación que lo iba a tener todo y al final nada. Compartir piso a los 40... Hay gente que la ha visto y se ha sentido menos sola. Dicen 'esto es una mierda, pero es nuestra mierda", apunta. "Todo lo que nos han hecho de pequeños, hasta los 14, 15 años, ha condicionado nuestra vida", añade sobre cómo llegamos a convertirnos en quien realmente somos.

