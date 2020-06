El día que Edurne se quedó en bragas en el escenario haciendo el musical de Grease

El mito de Factor X y la ex concursante de Operación Triunfo se la juegan en el reto de cultura musical más loco de la radio, 'Adivina la Canción', sección en la que también aprovechamos para conocer un poquito más de cerca a los invitados.

"Having a Good Time de Queen ha sido el tema de la cuarentena", nos cuenta Edurne. "La mía es la de La Difícil de Bad Bunny", dice Angy. "Yo no era nada de reggaeton, huía de él, y ahora es más llevadero y oye... Bien", confiesa Edurne.

"Tik Tok te da la oportunidad de reírte de ti mismo, hacer cosas divertidas, y eso me parece genial", cuenta Edurne, que hizo su propia versión de 'Blanco' de J Balvin cambiándole la letra.

Y entre canción y canción descubrimos uno de los momentos más 'tierra trágame' que ha vivido Edurne sobre un escenario.

"Hacer un musical es muy duro. Yo fui Sandy en Grease, y te puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias, una de las más mágicas... Pero también de las mayores escuelas, porque te pasa de todo. Me he caído tres o cuatro veces, se me rompió la falda, se me veían las bragas... Fue horrible, además en medio de una discusión con Danny Suco", nos contó. ¡Tierra trágame!

