Car de Lorenzo: "Siempre me ha gustado hacer el tonto pero lo intentaba disimular"

Car de Lorenzo está entusiasmada por visitar el yu, ¡pero nosotros más por recibirla! La joven empezó en la cuarentena a hacer vídeos de broma porque estaba aburrida... ¡Y ya tiene más de un millón de seguidores! "Los veo cuando los edito pero ya nunca más, sino me saco defectos por todos lados", cuenta.

"Siempre me ha gustado hacer el tonto pero lo intentaba disimular", dice Car de Lorenzo, que antes tenía su cuenta de Instagram muy cuidada... ¡Y con este éxito ese postureo se ha ido al garete! "Yo antes tenía un trabajo. Hice arquitectura e intentaba tirar por ahí, ahora por las mañanas trabajo y por la tarde grabo", explica. "Siempre rezo para que nadie del trabajo vea un vídeo. Igual lo saben pero no me dicen nada, puede ser", reconoce. "Son puretas, tienen Facebook, no Tiktok".

¿Su familia cómo lo lleva? Parece que su madre lo llevaba bien al principio, luego mal y ahora... ¡Le saca críticas cuando algo no le gusta!

