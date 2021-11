Camín, sobre su colaboración con Juanjo: "Quise darle a un chaval anónimo la oportunidad y ahora es mi corista"

Camín // yu, No te pierdas nada

Comparado con Granada, en Madrid hace mucho frío, así que Camín viene al yu, No te pierdas nada congeladito de frío. ¡El artista nos presenta su primer disco, Orígenes !

Lo conocen como Camín pero también como 'El nene de la combi', un apodo que se puso él mismo. "El nene de la combi me vino a la cabeza porque quería hacer muchos estilos, mezclas", cuenta el artista granadino, al que la pandemia le ha venido muy bien para sumar adeptos y ganar escuchas y reproducciones. "Granada tiene otra esencia y cada artista que sale de allí tiene su esencia, tiene algo que no tienen otras ciudades", cuenta el joven.

"Yo soy de Almuñécar, de la costa, y con un chaval y un micro empezamos a grabar las cosas", recuerda de esa época en la que empezó autoproduciéndose. "Ahora es muy diferente, antes no tenía recursos para poder salir adelante", asegura el artista, que mantiene que está encantado con equipo de trabajo, en el que confía al cien por cien.

Con el rapero Juanjo ha grabado la colaboración Capos, un tema que salió gracias a un challenge en el que buscaba alguien anónimo con el que grabar un tema. "Quería darle a un chaval una oportunidad, hice el challenge y llegaron miles de vídeos. Hoy en día es mi corista y ahora viene conmigo a todos lados, le he podido ayudar", explica Camín, que sentencia que hace música "con el corazón".

El nene de la combi tiene trap, reggaeton, sonidos brasileños... "El trap es el estilo en el que más cómodo me siento, pero no me cierro a nada, también tengo bachatas", dice el artista, que en menos de un año ya ha trabajado con Reels B y otros raperos conocidos. "Estoy super agradecido con ellos, son personas que están ahí porque se lo han ganado", explica el joven, que se da un canto en los dientes solo por poder ayudar a sus padres. "Ahora que puedo ayudar a mi familia, lo tengo todo ganado", cuenta.

Su tema Fernando Alonso consiguió muchísima fama gracias al baile que grabó Lola índigo. "Con Lola Índigo me llevo muy bien, es de Granada como yo, me dijo que iba a hacer un baile para que lo petase y lo hizo, fue de locos", recuerda.

