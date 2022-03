Carlos Maldonado: "Me salté un ceda con la moto, tuve un accidente grave y eso lo cambió todo, era un niñato"

Carlos Maldonado // yu, No te pierdas nada

Una auténtica estrella, pero esta vez no de la música... ¡De la cocina! Carlos Maldonado se define como un "estrellado" que acaba de estrenar el documental Raíces, que ya está disponible en Playz y en el que repasa cómo era su vida antes de convertirse en un cocinero de Estrella Michelín. Su participación en MasterChef fue clave para este aprendizaje culinario.

El accidente de moto que lo cambió todo

"Es una vida cualquiera, profundizamos en esa persona que te cruzas todos los días por la calle y la historia que todos tenemos para ser contada", dice el chef, que añade que todo lo que ha vivido es lo mismo que lo ha llevado hasta donde está hoy.

Antes de su paso por el concurso no tenía nada claro a qué se iba a dedicar y su pasión por la cocina lo cambió todo. "Deambulaba por ahí, por las calles, haciendo mis cositas, a veces buenas y a veces malas. Lo que lo cambió todo fue un accidente en moto. Me salté un ceda y tuve un accidente bastante grave. Tienes 14 años y eres un niñato, un criajo, marcó un antes y un después", recuerda.

De momento, accidentes en la cocina no ha tenido muchos que lamentar. "El cocinero que no se corta es porque no está en la cocina", cuenta Maldonado, que asegura que su padre sigue pensando que es un cabra loca, pero ahora con un poquito más de cabeza. "Tengo un hijo, una mujer, una hipoteca, dos restaurantes... Es una locura", explica.

"Déjame entrar en tu paladar y te daré un trocito de mi alma"

Este es, según Maldonado, el lema de los cocineros más vocacionales. "Todos los cocineros plasmamos parte de nosotros en los platos, lo que somos", apunta. "Hay platos que están hechos para pensar y replantearnos otras cosas".

Su estado de ánimo influye muchísimo a la hora de cocinar. "Repercute a todo, en la sonrisa, en las ojeras... Eso nos pasa a todos en el trabajo", cuenta.

Su mujer no quería que fuese a MasterChef

Aunque tenían una relación muy estable, a su chica se le hizo difícil que participase en MasterChef.

"Nos conocemos desde pequeñitos. Es mi mejor amiga, pero era mi follamiga, aunque está fatal decirlo. Nos terminamos enganchando, es mi mejor amiga, mi colega, mi mujer y madre de mi hijo. Y compartimos una hipoteca. Yo creo que no quería por el cambio estructural que iba a suponer, ella confiaba pero nunca me dijo 'no vayas'", recuerda.

