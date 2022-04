Cepeda y Bernabé colaboran en 'Qué bonito': "Nos conocimos porque compartimos exnovia"

Qué bonito habla de una relación que se ha acabado, pero la de Cepeda y Bernabé hace ya tiempo que comenzó. "Nos conocimos en el Café Ibiza, estaba saliendo con mi ex y al principio no me cayó muy bien", cuenta Cepeda un pelín... ¿Resentido? "Pero esa canción no es para ella, ya era demasiado", apunta Bernabé.

Más tarde hicieron una sesión de composición juntos y en Madrid ya surgió una relación más profesional. Eso sí, su relación más estable parece que es con la PlayStation. Cepeda reconoce estar enganchado al War Zone y Bernabé al FIFA... ¡De 2016!

Cepeda: "En Ourense me da mucha vergüenza tocar"

Dentro de poco Cepeda inicia un nuevo tour, y eso que hace nada que terminó el Camino de Santiago, de tour en tour y tiro porque me toca.

"Está invitado a este concierto y a toda la gira, si quiere venir de telonero estupendo", le propone el gallego a Bernabé, que se apunta fijo a la cita en Madrid. Pero la de Ourense no, aunque ahora ya hay AVE y se llega en solo dos horas.

"En Ourense actúo a 100 metros de mi casa, en el auditorio, y pasaba siempre por ahí para ir al cole, es donde más vergüenza paso, están mis padres, mis primos y hasta mi profesora de inglés", dice el músico, que aunque se imaginaba llenado un WiZink no le va nada mal.

Quiere cambiar de nombre artístico

El cantante reconoce que no le gusta mucho su nombre artístico, y eso que es su apellido real. El segundo es Fernández, y por su origen gallego Ana Morgade le propone Luisinho Fernández, pero tampoco le convence.

